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Трансгендерным женщинам-спортсменам придется для выступлений понизить уровень тестостерона вдвое

17:12 16.10.2019 Источник: Эхо Москвы

Трансгендерные женщины-спортсмены должны будут понизить уровень тестостерона вдвое, чтобы и дальше выступать в женской категории. Такое решение приняли эксперты Международной ассоциации легкоатлетических федераций. Новые требования уже вступили в силу и заменяют действовавшие с 2012 года, передает AFP. В то же время от трансгендерных спортсменок теперь не будут требовать юридическое признание гендерной идентичности. Они лишь должны предоставить заявление, в котором определяют себя женщинами.  Эхо Москвы

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