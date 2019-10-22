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НОВОСТИ

Нетаньяху не удалось сформировать коалиционное правительство Израиля

08:39 22.10.2019 Источник: MIGnews

Президент Израиля Рувен Ривлин получил заявление премьер-министра Биньямина Нетаньяху о том, что тот возвращает мандат на формирование правительства.

Ривлин передаст мандат лидеру партии "Кахоль Лаван" Бени Ганцу. У того есть 28 дней на то, чтобы сформировать правительство. В случае если ему этого не удастся, мандат будет передан депутатам Кнессета, которым будет отведено 21 день на создание правительства.

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