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Поставщики проинформировали торговые сети о росте цен на гречку

10:05 22.10.2019 Источник: Ведомости

Поставщики гречневой крупы информируют сети о повышении цен, сообщили «Ведомостям» сотрудники пяти крупных розничных сетей. Такие запросы стали поступать с сентября 2019 г., подтверждает представитель «Ашана»: речь идет о росте на 20–25%. До этого повышений не было с 2017 г., добавляет он. «Лента» тоже получила аналогичные уведомления от поставщиков, пока их изучает, говорит представитель ритейлера.

Представитель крупнейшей в Восточной Сибири розничной сети «Командор» Владимир Русанов приводит такие цифры: поставщики повышают цену на 25–50% до 59 руб. за 1 кг. Растет оптовая цена, по которой покупают гречку производители фасованной продукции, последнее резкое повышение цен на гречку было три года назад, добавляет он.

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