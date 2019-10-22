Встреча лидеров России и Турции шла более шести часов
20:00 22.10.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент России Владимир Путин и его турецкий коллега Реджеп Тайип Эрдоган завершили переговоры в резиденции российского лидера "Бочаров ручей" в Сочи. Встреча длилась более шести часов.
В начале переговоров Путин отметил особую важность консультаций с Эрдоганом на фоне сложной ситуации в Сирии. Российский лидер выразил надежду на то, что "уровень российско-турецких отношений, который достигнут в настоящее время, сыграет свою роль в урегулировании всех сложных вопросов, которые в регионе сложились на сегодняшний день". Он также выразил надежду на то, что это позволит найти ответы на все вопросы, как в интересах Турции и России, так и в интересах всех стран региона.
Эрдоган выразил уверенность, что встреча в Сочи в сложившейся ситуации должна пойти на пользу. "Сегодняшняя наша встреча позволит нам более подробно обсудить данную ситуацию, и это несомненно позволит обеспечить мир", - подчеркнул президент Турции.
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