Америка не торопиться снимать санкции с Турции

18:35 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

США пока сохраняют санкции против Турции за операцию в Сирии и не исключают введение новых, если поведение Анкары не изменится. Об этом заявил в среду спецпредставитель Соединенных Штатов по Сирии Джеймс Джеффри, выступая на слушаниях в комитете по иностранным делам Палаты представителей Конгресса.

"Санкции пока остаются, - сказал он. - Можем ввести новые, если [поведение Турции] не изменится. Мы рассматриваем санкции как способ изменить поведение, если поведение меняется, тогда санкции снимаются".