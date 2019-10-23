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НОВОСТИ

Америка не торопиться снимать санкции с Турции

18:35 23.10.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

США пока сохраняют санкции против Турции за операцию в Сирии и не исключают введение новых, если поведение Анкары не изменится. Об этом заявил в среду спецпредставитель Соединенных Штатов по Сирии Джеймс Джеффри, выступая на слушаниях в комитете по иностранным делам Палаты представителей Конгресса.

"Санкции пока остаются, - сказал он. - Можем ввести новые, если [поведение Турции] не изменится. Мы рассматриваем санкции как способ изменить поведение, если поведение меняется, тогда санкции снимаются".

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