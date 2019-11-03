Зюганов: Я полагаю, что гарант должен гарантировать нормальный политический процесс...

18:16 Источник: Интерфакс

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов считает, что оценку действующему губернатору Иркутской области Сергею Левченко должны дать его избиратели на выборах, а другим политическим силам следует настроиться на честную конкурентную борьбу.

"В течение последних полутора лет идет мощная враждебная атака против Левченко и его команды в Иркутской области, и ее смысл один - максимально дискредитировать его как руководителя и попытаться убрать его", - сказал Зюганов "Интерфаксу" в воскресенье.

В этой связи, по его словам, "мы написали официальное письмо на эту тему, обратились всей фракцией к президенту. Вот смысл нашего письма - мы сказали, что мы выдвигали Левченко, и мы будем отчитываться перед страной и трудящимися. Нечего использовать грязные формы для сведения счетов".

Он добавил, что "Левченко выдвигал народно-патриотический союз, его выдвигал народ, и народ даст ему оценку".

Вместе с тем он напомнил, что "Единая Россия" как и другие партии имеет право выдвинуть своего кандидата и спокойно идти на выборы и доказывать".

"Я полагаю, что гарант должен гарантировать нормальный политический процесс", - также сказал Зюганов.