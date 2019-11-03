Зюганов: Я полагаю, что гарант должен гарантировать нормальный политический процесс...
18:16 03.11.2019 Источник: Интерфакс
Лидер КПРФ Геннадий Зюганов считает, что оценку действующему губернатору Иркутской области Сергею Левченко должны дать его избиратели на выборах, а другим политическим силам следует настроиться на честную конкурентную борьбу.
"В течение последних полутора лет идет мощная враждебная атака против Левченко и его команды в Иркутской области, и ее смысл один - максимально дискредитировать его как руководителя и попытаться убрать его", - сказал Зюганов "Интерфаксу" в воскресенье.
В этой связи, по его словам, "мы написали официальное письмо на эту тему, обратились всей фракцией к президенту. Вот смысл нашего письма - мы сказали, что мы выдвигали Левченко, и мы будем отчитываться перед страной и трудящимися. Нечего использовать грязные формы для сведения счетов".
Он добавил, что "Левченко выдвигал народно-патриотический союз, его выдвигал народ, и народ даст ему оценку".
Вместе с тем он напомнил, что "Единая Россия" как и другие партии имеет право выдвинуть своего кандидата и спокойно идти на выборы и доказывать".
"Я полагаю, что гарант должен гарантировать нормальный политический процесс", - также сказал Зюганов.
НОВОСТИ
- 17:46 03.11.2019
- В Израиле материалы по делу об экстрадиции Буркова покажут прессе
- 17:04 03.11.2019
- В Украине утверждают, что их сверхзвуковую ракету "Молния" сбить невозможно
- 17:00 03.11.2019
- Октябрь 2019 года в Москве стал самым теплым за всю историю наблюдений
- 15:20 03.11.2019
- Снаряды времен Войны стали причиной остановки движения на границе Польши и Белоруссии
- 14:45 03.11.2019
- Британская оппозиция пытается найти в окружении Джонсона "русский след"
- 14:00 03.11.2019
- Акция за независимость Шотландии собрала в Глазго около 20 тыс человек
- 13:00 03.11.2019
- В Грузии спасатели борются с наводнением в курортных городах
- 12:50 03.11.2019
- Новость о драке между главой СБУ и шефом офиса президента Украины оказалась фейком
- 12:35 03.11.2019
- Джонсон: Трамп "заведомо неправ" в своей оценке сделки по Brexit
- 12:27 03.11.2019
- СК рассказал о прогрессе в деле расследования убийства главы ЦПЭ Ингушетии
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать