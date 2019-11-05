Более трети госпредприятий на Украине планируется ликвидировать

12:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Более трети государственных предприятий на Украине планируется ликвидировать "за ненадобностью". Об этом заявил министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов в интервью изданию "Цензор.нет".

"Отправить в ликвидацию планируется 1261 предприятие. Это значит, что этих предприятий не существует. Или там стол и два стула. Например, у нас в концерне "Укрспирт" есть такие заводы", - сказал он. По словам Милованова, на Украине находится более 3 тыс. госпредприятий.



Чиновник проинформировал, что в целом все госкомпании поделены по трем критериям: первый - это стратегические предприятия, второй - те, которые будут приватизированы, и третий - те, которые подлежат ликвидации. По словам Милованова, его ведомство будет согласовать списки существующих госпредприятий и "выяснять у каждого центрального органа власти, зачем ему нужен тот или иной актив". Министр пояснил, что по его мнению государство должно быть "не игроком в экономике, а арбитром". "И это означает, что государство не должно управлять государственными предприятиями. Они не должны играть большую роль. Конечно, будут исключения. У арбитра должны быть инструменты", - сказал он.

