Новикомбанк нарастил объемы поддержки проектов диверсификации высокотехнологичных производств

19:50

Новикомбанк на поддержку проектов диверсификации высокотехнологичных производств предприятий госкорпорации «Ростех» за 9 месяцев нынешнего года предоставил 155 млрд руб. Поддержаны были около 50 проектов. Эта деятельность является стратегической задачей Новикомбанка, как опорного банка «Ростеха».

Финансы были направлены на разработку и производство гражданских самолетов и вертолетов, на строительство и поставку оборудования для перинатальных центров, электростанций, исполнение энергосервисных контрактов, развитие транспортной инфраструктуры, повышение комфортности городской среды в рамках проектов «Умный город» и «Безопасный город», освоение производства высокотехнологичной гражданской продукции. Согласно корпоративной стратегии, «Ростех» планирует добиться амбициозной цели – нарастить долю гражданской продукции в выручке до 50% к 2025 году. Сейчас эта задача выполняется с опережением, поскольку доля гражданской продукции в общем объеме выручки «Ростеха» достигла 30%.

«Это действительно сложный и масштабный проект, для качественной реализации которого нужна слаженная работа всех участников – государственных институтов, финансовых организаций, институтов развития и корпораций, - говорил заместитель главы «Ростеха» Максим Выборных. - По сути, диверсификация предприятий ОПК – это национальный проект, который мы должны выполнить максимально эффективно».

«Поддержка программ по диверсификации предприятий является одним из самых значимых направлений в деятельности Новикомбанка сегодня, - отмечает председатель правления Новикомбанка Елена Георгиева. - Важно не просто предоставить необходимое финансирование, нужно оценить и предложить наилучшие варианты для реализации поставленных задач. Ведь цель заключается не в том, чтобы формально нарастить долю гражданской продукции в выручке предприятий. Задача гораздо сложнее и амбициознее – мы должны создать качественную и конкурентоспособную продукцию. Именно в таком ракурсе Новикомбанк и оказывает поддержку данным проектам».

