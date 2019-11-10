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Александр Корниенко избран новой главой партии Зеленского "Слуга народа"

14:45 10.11.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Партия президента Украины Владимира Зеленского "Слуга народа" на своем съезде в воскресенье избрала Александра Корниенко новым главой. Данное решение участники съезда приняли единогласно.

Александр Корниенко является первым заместителем главы фракции Верховной рады "Слуга народа". В ходе президентской кампании он также возглавлял избирательный штаб Зеленского.

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