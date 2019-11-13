Хиллари Клинтон не исключает своего участия в выборах 2020, но пока не планирует

08:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Бывший госсекретарь США и соперник американского лидера Дональда Трампа на выборах 2016 года Хиллари Клинтон пока не планирует вступать в президентскую гонку в 2020 году, однако не исключает вероятности такого развития событий. Об этом она заявила во вторник в интервью вещательной корпорации Би-би-си.

"Как я говорю, никогда, никогда, никогда не говори "никогда", - сказала Клинтон, отметив, что испытывает большое давление со стороны окружающих, которые пытаются убедить ее выдвинуть свою кандидатуру для участия в президентских выборах в США в 2020 году.

"Но на данный момент <...> это совершенно не входит в мои планы", - заключила экс-госсекретарь США.



