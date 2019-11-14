Холдинг "Высокоточные комплексы" провел рестайлинг трактора ANT 4135 F

15:04

Ковровский электромеханический завод (КЭМЗ), входящий в холдинг «Высокоточные комплексы» госкорпорации «Ростех»), продолжает процесс локализации трактора ANT 4135 F. При этом замена иностранных комплектующих отечественными привело к снижению себестоимости и изменению внешнего вида машины второго тягового класса. Уже к середине ноября 2019 года первые сельскохозяйственные тракторы, оснащенные новой кабиной, стеклопакетом, пластиковыми деталями интерьера, капотом, произведенными предприятиями Владимирского региона (предприятия Владимира, Камешково, Гусь-Хрустального) поступят в открытую продажу. К концу нынешнего года изменения коснутся и топливного бака, в российском исполнении его объем увеличится на 20 литров, что на два часа повысит время работы без дозаправки - в среднем, до 10-12 часов непрерывной эксплуатации.

«Произведенные изменения соответствуют графику работ, продиктованному требованиями выполнения СПИК на 2019 год» - отмечает заместитель генерального директора по стратегии, инновациям и развитию НПО «Высокоточные комплексы» Александр Дерновой. - Специальный инвестиционный контракт, заключенный между холдингом и Минпромторгом РФ в 2018 году, является досрочным признанием факта отечественного происхождения трактора, что дает возможность реализовывать данную технику и через Росагролизинг».

При участии крупнейшей лизинговой компании с государственным участием РФ в агропромышленной отрасли уже продано более 60 единиц тракторов ANT 4135 F. Два трактора с обновленным внешним видом в скором времени будут отгружены потребителям.