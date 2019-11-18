Билл Гейтс вновь возглавил список богатейших людей мира
12:20 18.11.2019 Источник: Интерфакс
Основатель Microsoft Билл Гейтс вышел на первое место в ежегодно обновляемом рейтинге самых состоятельных людей мира, обойдя главу Amazon.com Джеффа Безоса, ранее возглавлявшего этот список.
Согласно индексу Bloomberg Billionaires, состояние Гейтса составляет $110 млрд, тогда как в распоряжении Безоса $109 млрд.
Состояние Гейтса увеличилось в этом году на $19,5 млрд на фоне роста акций Microsoft на 48%. Бумаги Microsoft выросли в цене на 4% с конца октября, когда компания получила 10-летний контракт на сумму $10 млрд на создание облачной инфраструктуры хранения данных для министерства обороны США.
Безос потерял часть состояния в результате развода, завершившегося летом этого года. Его бывшая супруга - Маккензи Безос - заняла 24-е место в рейтинге Bloomberg Billionaires с состоянием в $35 млрд. Тем временем, состояние Безоса уменьшилось на $16,2 млрд.
НОВОСТИ
- 13:05 18.11.2019
- Россия и Ирак обсуждают поставки систем С-400 - ФСВТС
- 13:00 18.11.2019
- В ГПУ передан проект о снятии депутатской неприкосновенности с Порошенко
- 12:32 18.11.2019
- Идею сократить время продажи алкоголя в РФ поддержали в Госдуме
- 12:30 18.11.2019
- В Москве провели уникальную операцию по лечению рака ультразвуком
- 12:05 18.11.2019
- ЕС объявил о готовности подписать соглашение об упрощении визового режима с Белоруссией
- 12:00 18.11.2019
- США бросили Украину - The Japan Times
- 11:32 18.11.2019
- Верховный суд Гонконга признал неконституционным указ о запрете ношения масок
- 11:20 18.11.2019
- В законопроект о домашнем насилии включат понятие "преследование"
- 11:05 18.11.2019
- Минобороны РФ хочет взыскать с производителя ракет "Союз" более 2 млрд рублей через суд
- 11:00 18.11.2019
- Новый премьер Молдавии Кику заявил, что посетит на этой неделе Москву
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать