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В Москве провели уникальную операцию по лечению рака ультразвуком

12:30 18.11.2019

Впервые в России московские хирурги начали проводить операции по лечению рака простаты без разрезов и проколов при помощи сфокусированного ультразвука. Новые вид вмешательства, по данным департамента здравоохранения Москвы теперь доступен в урологический клинике городской клинической больницы (ГКБ) им. С.Спасокукоцкого. Пациентам - больным c локализованным раком предстательной железы – провели операции при помощи сфокусированного ультразвука высокой интенсивности, используя новейший аппарат для ультразвуковой аблации тканей Focal One. В операции участвовали специалисты клиники урологии Московского государственного медико-стоматологического университета им. А.Евдокимова, а также урологи из Франции.

По словам главного внештатного специалиста-уролога Департамента здравоохранения Москвы Дмитрия Пушкаря, ультразвуковая аблация тканей - это высокотехнологичный метод локального лечения опухолей человека, основанный на воздействии высокоинтенсивных cфокусированных ультразвуковых волн, которые не приводят к повреждению кожных покровов, окружающих тканей и органов.

«Технология может применяться при локализованном раке предстательной железы, - заявил врач. - При ее применении отсутствуют какие-либо разрезы и проколы, которые, к примеру, неизбежны при малоинвазивных или открытых операциях. Методика позволяет свести к минимуму количество осложнений как во время, так и после хирургического вмешательства, а пациенты восстанавливаются значительно быстрее, что позволяет им раньше вернуться к активной жизни».

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