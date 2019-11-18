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Россия и Ирак обсуждают поставки систем С-400 - ФСВТС

13:05 18.11.2019 Источник: Интерфакс

Россия и Ирак обсуждают поставки систем ПВО С-400, заявила в понедельник "Интерфаксу" официальный представитель Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) Мария Воробьева.

"Российской стороной проведены переговоры с заказчиком по вопросу поставки ЗРС С-400 "Триумф". Соответствующее предложение на поставку указанного имущества направлено иракской стороне. Ожидается ответ от партнеров", - сообщила Воробьева на выставке Dubai Airshow.

Между тем, в сентябре посол Ирака в РФ Хайдар Хади отрицал какие-либо переговоры с Россией по С-400.

Ранее канал CNBC со ссылкой на источники в американском разведсообществе сообщал, что по меньшей мере 13 иностранных государств выражали заинтересованность в приобретении у России ЗРС С-400, в частности, "Саудовская Аравия, Катар, Алжир, Марокко, Египет, Вьетнам и Ирак обсуждали возможность покупки систем ПРО С-400 у России".

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