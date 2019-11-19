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Шведский премьер признался в связи между неудавшейся интеграцией и ростом преступности

16:00 19.11.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Премьер-министр Швеции Стефан Лёвен считает, что неудавшаяся интеграция и неготовность полиции стали причинами роста организованной преступности и связанного с ним насилия. Об этом он заявил во вторник в интервью агентству ТТ.

"Организованная преступность укоренилась из-за сегрегации, безработицы, неудач в школьном образовании и роста спроса на наркотики, - считает Лёвен. - У Швеции слишком много неудач, когда речь идет об интеграции".

Ранее премьер избегал упоминать интеграцию, когда отвечал на вопросы о связи между преступностью и большим притоком мигрантов в течение последних лет. Правда, он и на этот раз подчеркивает, что совершение правонарушений не зависит от этнической принадлежности. "Именно социально- экономические факторы определяют, кто становится, а кто не становится преступником", - полагает он.

Еще одно объяснение премьера того, почему Швеция, а не другие скандинавские страны так сильно пострадала от перестрелок и взрывов, заключается в недостаточно результативной работе полиции. "Также верно, что Швеция - и это общая политическая неудача - должна была подготовить полицию, судебную систему и все общество для того, чтобы справиться с проблемами, которые росли в течение длительного времени, - сказал Лёвен. - Слишком долго мы не были готовы к тому, что насилие такого типа появится в Швеции".

В 2019 в Швеции зарегистрировано свыше 100 взрывов, что почти втрое больше показателя прошлого года, не говоря уже о предыдущих годах. Большинство из них происходят в крупных городах - около зданий, в автомобилях. Около трети организованы в Мальмё на юге страны, несколько десятков - в столице, чуть меньше - в Гётеборге на западном побережье. По мнению экспертов, таким образом враждующие группировки пытаются запугать друг друга.

В 2015 году в страну с населением 9,8 млн человек приехало 163 тысячи беженцев. Это самый высокий показатель в расчете на душу населения в Европе. В 2016, 2017 и 2018 годах сюда прибыли 29 тысяч, 26 тысяч и 21,5 тысячи человек соответственно. По данным Центрального статистического бюро, в начале 2019 года около 19% населения Швеции (1 960 000 человек) являлись выходцами из других стран.

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