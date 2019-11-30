После теракта в Лондоне увеличилось число вооруженных полицейских - Скотленд-Ярд
17:30 30.11.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Шеф Скотленд-Ярда Крессида Дик сообщила в субботу о том, что улицы Лондона усиленно патрулируются после совершенного накануне террористического акта.
"В Лондоне вы увидите существенное увеличение числа вооруженных полицейских. Мы пересматриваем программу развлекательных мероприятий, чтобы гарантировать, что они будут безопасными", - сказала она журналистам по итогам посещения места преступления на Лондонском мосту.
"У нас много туристов, магазины открыты, люди ведут свою обычную жизнь. Мы не позволим преступникам, как этот, взять под контроль наш город", - заявила шеф столичной полиции.
"Следствие идет очень быстро", - гарантировала Дик, повторив, что, полиция не считает, что у преступника были сообщники. "Мы полагаем, что этот человек действовал в одиночку, мы продолжим расследование", - сказала она.
29 ноября около 14:00 (17:00 мск) мужчина, на поясе которого было закреплено фальшивое взрывное устройство, напал с ножом на людей в историческом здании лондонской гильдии рыботорговцев, расположенном на северном берегу Темзы на Лондонском мосту. Инцидент произошел на встрече выпускников и преподавателей программы Института криминологии Кембриджского университета.
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