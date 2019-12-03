Количество ДТП с участием такси увеличилось в 2019 году на 50% - ГИБДД

07:15 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Число аварий с участием такси по всей России выросло на 60% и составило 2,7 тысяч аварий за десять месяцев 2019 года. Об этом во вторник пишет газета "Коммерсант" со ссылкой на начальника организационно-аналитического управления ГИБДД РФ Сергея Рыжова.

"Наибольший вклад дают нарушения, связанные с желанием быстро проехать и доставить клиента. Это несоблюдение очередности проезда перекрестка, неправильный выбор дистанции, нарушение правила проезда переходов, неправильные перестроения", - пояснил Рыжов.

Кроме того, в связи с низкими тарифами интернет- агрегаторов такси, водители вынуждены работать без отдыха по 12-14 часов.