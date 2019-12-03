Наиля Аскер-заде «не думала, что реклама инсты так зайдет»

12:18

Оппозиционный политик Алексей Навальный опубликовал расследование, в котором он утверждает, что телеведущая ВГТРК Наиля Аскер-заде пользуется частным самолетом и яхтой общей стоимостью 8 миллиардов рублей. Авторы публикации утверждают, что это стало возможным из-за приписываемых журналистке ее близких отношений с главой банка ВТБ Андреем Костиным.

После выхода расследования ФБК Наиля Аскер-заде написала в Инстаграме, что «заказала нативную рекламу своей инсты у одного популярного блогера. Не думала, что так зайдёт». По существу расследование она не комментировала, - пишет «Эхо Москвы».

Некоторые наблюдатели сходятся во мнении, что расследование проведено с целью оказать определенное давление на Андрея Костина.