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НОВОСТИ

Наиля Аскер-заде «не думала, что реклама инсты так зайдет»

12:18 03.12.2019

Оппозиционный политик Алексей Навальный опубликовал расследование, в котором он утверждает, что телеведущая ВГТРК Наиля Аскер-заде пользуется частным самолетом и яхтой общей стоимостью 8 миллиардов рублей.  Авторы публикации утверждают, что это стало возможным из-за приписываемых журналистке ее близких отношений с главой банка ВТБ Андреем Костиным.

После выхода расследования ФБК Наиля Аскер-заде написала в Инстаграме, что «заказала нативную рекламу своей инсты у одного популярного блогера. Не думала, что так зайдёт». По существу расследование она не комментировала, - пишет «Эхо Москвы».

Некоторые наблюдатели сходятся во мнении, что расследование проведено с целью оказать определенное давление на Андрея Костина.

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