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Собянин рассказал о планах развития системы онкопомощи в столице

20:01 04.12.2019

В Москве изменится структура системы оказания онкологической помощи, в том числе закупок новейших лекарств для лечения еще четырех видов онкологических заболеваний. Решение об этом мэр Сергей Собянин принял по результатам круглого стола в онкобольнице №1, в котором участвовали главные врачи профильных стационаров, а также ведущие онкологи Москвы.
«Речь идет о том, чтобы любой человек с первыми же признаками онкологического заболевания дальше бы сопровождался до точной диагностики, обеспечения лечения и последующего сопровождения в одной цепочке, - заявил градоначальник. - Более того, две трети этой помощи должно происходить в одном учреждении, и человек, попав в такую страшную ситуацию, должен чувствовать заботу и внимание. Он не должен быть брошен, он не должен метаться между учреждениями, организациями, направлениями».
Также, по словам мэра, в мегаполисе необходимо создать специализированные лаборатории и новейшие онкологические диспансеры, что позволит вывести московскую онкологическую службу на мировой уровень.
Ранее Москва перешла на новые стандарты химиотерапевтического лечения по шести наиболее распространенным локализациям рака, которые покрывают практически 80% всех онкопатологий.

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