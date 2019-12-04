Собянин рассказал о планах развития системы онкопомощи в столице
20:01 04.12.2019
«Речь идет о том, чтобы любой человек с первыми же признаками онкологического заболевания дальше бы сопровождался до точной диагностики, обеспечения лечения и последующего сопровождения в одной цепочке, - заявил градоначальник. - Более того, две трети этой помощи должно происходить в одном учреждении, и человек, попав в такую страшную ситуацию, должен чувствовать заботу и внимание. Он не должен быть брошен, он не должен метаться между учреждениями, организациями, направлениями».
Также, по словам мэра, в мегаполисе необходимо создать специализированные лаборатории и новейшие онкологические диспансеры, что позволит вывести московскую онкологическую службу на мировой уровень.
Ранее Москва перешла на новые стандарты химиотерапевтического лечения по шести наиболее распространенным локализациям рака, которые покрывают практически 80% всех онкопатологий.
НОВОСТИ
- 20:30 04.12.2019
- Президент Польши уверен, что Россия не враг НАТО и альянс никто не атакует
- 19:45 04.12.2019
- Шесть военных самолетов и фрегат выделит Канада для участия в миссиях НАТО - Трюдо
- 19:15 04.12.2019
- Московские пробки оцениваются в 9 из 10 баллов
- 18:45 04.12.2019
- Высылка двух российских дипломатов из ФРГ не отразится негативно на встрече в нормандском формате - Меркель
- 18:15 04.12.2019
- На лондонских торгах растет цена на нефть марки Brent
- 17:40 04.12.2019
- Путин смог бы не допустить бомбежки Югославии, если бы был возглавлял тогда РФ - Вучич
- 17:12 04.12.2019
- В Роскосмосе прокомментировали прогноз о крахе России как космической державы
- 17:00 04.12.2019
- Часть, где служил рядовой Шамсутдинов, будет расформирована - источник
- 16:32 04.12.2019
- РПЦ против вторжения в семейные дела извне - патриарх о законопроекте о домашнем насилии
- 16:30 04.12.2019
- Королевский военный флот Великобритании может похвастаться двумя своими авианосцами
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать