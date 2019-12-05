Совет судей отклонил идею о наказании СМИ за фейковые новости о судах
17:32 05.12.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Совет судей РФ отклонил идею введения ответственности для журналистов за попытки манипулировать общественным мнением о работе судов, публикации, умаляющие авторитет судебной власти, в том числе за заказные публикации в интересах отдельных участников судебных процессов. Об этом ТАСС сообщил председатель Совета судей РФ Виктор Момотов.
По его словам, СМИ "поторопились с выводами".
"Эти вопросы действительно обсуждались на заседании профильной комиссии Совета судей, которая обсуждала концепцию информационной политики судебной системы. Но это были мнения отдельных экспертов, отдельных судей, которые по тем или иным причинам их предлагали, - пояснил Момотов. - Когда Совет судей (на заседании 5 декабря - прим. ТАСС) принимал решение об утверждении документа, он исключил из этого раздела вопросы, которые касались разработки эффективного механизма защиты от дискредитации судебной власти, создания таких нормативно-правовых актов".
"Эти вопросы были исключены, потому что, на наш взгляд, они посягают на конституционные принципы. Мы хотели бы выстраивать нормальный диалог со средствами массовой информации, о чем мы неоднократно и говорили", - подчеркнул Момотов.
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