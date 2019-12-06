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В "Нафтогазе" заявили реальном взыскании с "Газпрома" $2,1 млрд

09:00 06.12.2019 Источник: РБК

Глава компании «Нафтогаз Украины» Андрей Коболев в интервью изданию «Лига.Бизнес» заявил, что реально с «Газпрома» удалось взыскать $2,1 млрд зачтенных в счет потребленного в 2014-2015 годах, но не полностью оплаченного Украиной газа, то есть 45% компенсации, присужденной Киеву в арбитраже в феврале 2018 года. По его словам, эта сумма «почти полностью попала в украинский бюджет». По его словам, вместе с накопленными процентами Киев рассчитывает взыскать с российской компании еще $3 млрд. «Я думаю, оставшуюся сумму мы получим», — заявил Коболев.  РБК

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