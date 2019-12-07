Экзамен на водительские права в ГИБДД может серьезно измениться

11:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Госавтоинспекция планирует к 1 октября 2020 года изменить процедуру оценки теоретического экзамена для кандидатов в водители, в том числе изменить время продолжения экзамена. Об этом, отвечая на вопрос ТАСС, сообщил замначальника отдела организации регистрационно-экзаменационной деятельности ГИБДД России Николай Гиляков.

"Мы предполагаем значительно увеличивать количество задач в [экзаменационных] комплектах до несколько тысяч, соответственно, также поменять саму процедуру проведения теоретического экзамена - и время, и количество вопросов в комплекте, и саму процедуру оценки", - сказал он.