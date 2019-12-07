Глава МИД Италии предложил вывести пармезан из-под санкций

16:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Министр иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо настаивает, что итальянский сыр пармезан должен быть выведен из-под продуктового эмбарго РФ. Об этом он сказал в субботу на встрече с иностранными журналистами."Я думаю, что эмбарго на "пармиджано реджано" (итальянский сыр пармезан - ТАСС) несправедливо. Этот тип сыра не содержит лактозы, но попал перечень (молочных) продуктов, на которые распространяется контрасанция. И это важный промышленный сегмент для Италии", - сказал Ди Майо. Он отметил, что пармезан дарит счастье тем, кто его ест".

Итальянский министр также отметил необходимость политической дискуссии перед голосованием о продлении на очередные полгода срока антироссийских санкций, введенных ЕС после украинского кризиса. В пятницу на совместной пресс- конференции после встречи с главой МИД РФ Сергеем Лавровым Ди Майо сообщил, что обратился к российскому коллеге с просьбой вывести "пармезан" из перечня пищевых продуктов, на которые распространяется российское эмбарго, введенное Москвой в ответ на санкции ЕС.