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В ДТП в Нижнем Новгороде пострадали 11 подростков

19:23 07.12.2019 Источник: Интерфакс

13 человек, в том числе 11 подростков, пострадали в результате выезда автомобиля на тротуар в Нижнем Новгороде, сообщили в воскресенье "Интерфаксу" в ГИБДД РФ.

"Пострадавшие пешеходы - несовершеннолетние, 9 класс, двигались организованной группой в театр (11 несовершеннолетних и двое взрослых)", - сказали в ведомстве.

В свою очередь в ГУ МВД по Нижегородской области агентству "Интерфакс-Поволжье" уточнили, что десять детей и двое взрослых госпитализированы с различными травмами. "Еще один ребенок после осмотра отпущен", - сообщил собеседник агентства.

ДТП произошло на улице Горького - в центре города.

В свою очередь в региональном ГИБДД агентству сообщили, что госпитализированы девять детей, один отпущен после осмотра.

"Предварительно, двое детей получили тяжелые травмы, переломы", - сказал собеседник агентства.

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