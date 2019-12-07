Путин и Лукашенко вели переговоры в Сочи более пяти часов

21:57 Источник: Интерфакс

Переговоры президентов РФ Владимира Путина и Белоруссии Александра Лукашенко по перспективам углубления интеграции в рамках Союзного государства завершились в Сочи. Встреча длилась 5,5 часов.

Первые два часа Путин и Лукашенко беседовали с участием членов делегаций, затем во время обеда они беседовали тет-а-тет.

После беседы "с глазу на глаз" президенты вновь продолжили переговоры вместе с главами правительств России и Белоруссии Дмитрием Медведевым и Сергеем Румасом, министрами обеих стран.

Главы государств встретятся 20 декабря в Санкт-Петербурге, заявил глава Минэкономразвития Максим Орешкин.