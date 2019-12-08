По данным таможенного управления КНР товарооборот между Китаем и РФ за 2019 год вырос на 3,1%

10:45 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Товарооборот между Китаем и Россией по итогам первых одиннадцати месяцев текущего года вырос на 3,1% в годовом исчислении и составил 100,32 млрд долларов. Об этом говорится в опубликованном в воскресенье докладе Главного таможенного управления КНР.

Как следует из документа, объем экспорта из Китая в Россию в январе - ноябре вырос на 2,7%, до 44,58 млрд долларов. Российский импорт в КНР составил 55,74 млрд долларов, что на 3,5% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

В ноябре объем торговли двух стран составил 10,06 млрд долларов.

Товарооборот между Россией и Китаем по итогам 2016 года вырос на 2,2% в годовом исчислении и достиг 69,52 млрд долларов. В 2017 году этот показатель увеличился на 20,8%, до 84,07 млрд долларов, в 2018 году - на 27,1%, превысив 107 млрд долларов.