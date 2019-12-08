Габышев, называющий себя шаманом, возобновил свое пешее путешествие из Якутии в Москву
15:15 08.12.2019 Источник: Интерфакс
Называющий себя шаманом Габышев в марте начал пешее путешествие длиной в 8 тыс. км из Якутии в Москву, чтобы, по его выражению, "изгнать Путина" и "восстановить народовластие". В общей сложности поход должен был продлиться два года. С начала путешествия он прошел около 3 тыс. км.
Он уточнил, что шаман вышел в путь с двумя людьми и четырьмя собаками.
НОВОСТИ
- 16:30 08.12.2019
- Впервые за 27 лет в Малайзии зафиксирован случай заболевания полиомиелитом
- 15:45 08.12.2019
- В Томской области жертвами ДТП стали два человека, семь человек пострадали - МЧС
- 14:45 08.12.2019
- Московская погода "отстает" примерно на месяц от нормы - директор Гидрометцентра
- 14:15 08.12.2019
- На МКС начали операцию по стыковке с грузовым кораблем Dragon
- 13:45 08.12.2019
- Впервые за 20 лет ВВС Украины снова дозаправились воздухе - Генеральный штаб ВСУ
- 13:15 08.12.2019
- Под Выборгом пытались взорвать дверь командного пункта РВСН [+ВИДЕО]
- 12:45 08.12.2019
- Смерть тамбовского вице-губернатора подозреваемого в мошенничестве подтвердил СК
- 12:15 08.12.2019
- Чтобы противостоять санкциям, Иран уменьшил зависит от нефти - Роухани
- 11:30 08.12.2019
- До 43 выросло число погибших в результате пожара на заводе в столице Индии
- 10:45 08.12.2019
- По данным таможенного управления КНР товарооборот между Китаем и РФ за 2019 год вырос на 3,1%
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать