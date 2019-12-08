Габышев, называющий себя шаманом, возобновил свое пешее путешествие из Якутии в Москву

15:15 Источник: Интерфакс

Якутский шаман Александр Габышев возобновил свое, прерванное в сентябре этого года правоохранительными органами, пешее путешествие в Москву сообщил "Интерфаксe" координатор правозащитной организации "Правозащита Открытки" Алексей Прянишников.



Называющий себя шаманом Габышев в марте начал пешее путешествие длиной в 8 тыс. км из Якутии в Москву, чтобы, по его выражению, "изгнать Путина" и "восстановить народовластие". В общей сложности поход должен был продлиться два года. С начала путешествия он прошел около 3 тыс. км.



Он уточнил, что шаман вышел в путь с двумя людьми и четырьмя собаками.





