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Столтенберг утверждает, что Москва не является врагом или противником НАТО

22:30 08.12.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Североатлантический альянс не считает, что Москва является его врагом или противником. С таким утверждением выступил генсек НАТО Йенс Столтенберг в интервью журналистам телеканала Си-эн-эн, которое вышло в эфир в воскресенье.

На вопрос о том, является ли РФ сейчас врагом НАТО, Столтенберг ответил: "Мы не составляем списки противников. Мы не считаем, что Россия является нашим врагом". "Мы не делим мир на противников и друзей", - также заверил он.

"Мы всегда пытаемся улучшить отношения", - сказал Столтенберг. "Россия - это не то же самое, чем был Советский Союз во время холодной войны", - констатировал он.

Вместе с тем генсек выступил со следующим утверждением: "Мы видим, что Россия действует более самоуверенно, она применила военную силу против соседнего государства - Украины".

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