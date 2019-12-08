Столтенберг утверждает, что Москва не является врагом или противником НАТО
22:30 08.12.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Североатлантический альянс не считает, что Москва является его врагом или противником. С таким утверждением выступил генсек НАТО Йенс Столтенберг в интервью журналистам телеканала Си-эн-эн, которое вышло в эфир в воскресенье.
На вопрос о том, является ли РФ сейчас врагом НАТО, Столтенберг ответил: "Мы не составляем списки противников. Мы не считаем, что Россия является нашим врагом". "Мы не делим мир на противников и друзей", - также заверил он.
"Мы всегда пытаемся улучшить отношения", - сказал Столтенберг. "Россия - это не то же самое, чем был Советский Союз во время холодной войны", - констатировал он.
Вместе с тем генсек выступил со следующим утверждением: "Мы видим, что Россия действует более самоуверенно, она применила военную силу против соседнего государства - Украины".
НОВОСТИ
- 22:30 08.12.2019
- Воспитанники подмосковной Академии Вячеслава Фетисова посетили матч по следж-хоккею на ГУМ-катке
- 21:30 08.12.2019
- Икону святого Александра Невского передал Патриарх Московский командующему Балтийским флотом
- 20:30 08.12.2019
- За инцидент с "грязной" нефтью Белоруссия рассчитывает на компенсацию порядка $70 млн
- 19:30 08.12.2019
- Ход расследования пожара в Одесском колледже будет контролировать лично премьер-министр
- 18:30 08.12.2019
- Треть писем Деду Морозу из Великого Устюга пишут взрослые россияне
- 17:30 08.12.2019
- Порошенко обратился к Зеленскому и участникам нормандского саммита со сцены на киевском "майдане"
- 16:30 08.12.2019
- Впервые за 27 лет в Малайзии зафиксирован случай заболевания полиомиелитом
- 15:45 08.12.2019
- В Томской области жертвами ДТП стали два человека, семь человек пострадали - МЧС
- 15:15 08.12.2019
- Габышев, называющий себя шаманом, возобновил свое пешее путешествие из Якутии в Москву
- 14:45 08.12.2019
- Московская погода "отстает" примерно на месяц от нормы - директор Гидрометцентра
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать