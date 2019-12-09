Возможность встречи Лаврова с Трампом подтвердил помощник президента США

08:10 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Помощник президента США по национальной безопасности Роберт О'Брайен подтвердил возможность встречи министра иностранных дел России Сергея Лаврова в ходе его визита в Вашингтон с американским лидером Дональдом Трампом. Такое заявление он сделал в воскресенье телеканалу Си-би-эс.

"Я думаю, что есть возможность того, что это произойдет. Мы работаем над этим", - сказал он.

По словам О'Брайена, встреча Трампа и Лаврова отвечала бы принципам взаимности. "Когда госсекретарь США [Майкл] Помпео был в России, [президент России Владимир] Путин встречался с ним", - подчеркнул помощник президента США. "Так что, исходя из принципа взаимности, мы рассматриваем такой вариант. Но мы также рассматриваем и другие варианты. Посмотрим, сможем ли мы так сделать", - добавил он.

О'Брайен сообщил также, что в случае встречи Трамп и Лавров "обсудят в целом тему контроля над вооружениями".