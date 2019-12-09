США и Иран обменялись заключенными - Reuters
10:00 09.12.2019 Источник: Газета.Ru
В ответ на освобождение Ираном американского студента в Соединенных штатах выпустили на свободу иранца, сообщает Reuters со ссылкой на информированный источник.
Сообщается, что Соединенные штаты освободили иранца Масуда Сулеймани, которому были предъявлены обвинения в нарушении санкций США против Тегерана. Иран, в свою очередь, отпустил Ван Сиюэ, гражданина США, который три года удерживался по обвинению в шпионаже.
Отмечается, что высокопоставленный американский чиновник выразил надежду на то, что освобождение Ван Сиюэ станет шагом к освобождению остальных граждан страны, задержанных в Иране.
Источник подчеркнул, что произошедшее стало сигналом о готовности Тегерана к обсуждению существующих проблем. Газета.Ru
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