Стрельбу на базе ВМС США ФБР считает терактом

11:20 Источник: Газета.Ru

Федеральное бюро расследований (ФБР) США рассматривает стрельбу, произошедшую на базе Военно-морских сил (ВМС) во Флориде, как акт терроризма. Об этом сообщает CBS со ссылкой на специального агента Рейчел Ройас, ответственную за расследование.

По словам Ройас, сотрудники Совместной террористической целевой группой и отдела по борьбе с терроризмом ФБР работают над установлением возможной идеологии, стоявшей за стрельбой на базе ВМС.

6 декабря на военной базе в штате Флорида проходящий обучение на американской базе военнослужащий Саудовской Аравии открыл стрельбу по сослуживцам. В результате погибли четыре человека, еще 11 пострадали. Газета.Ru