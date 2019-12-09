0
0
136
НОВОСТИ

Стрельбу на базе ВМС США ФБР считает терактом

11:20 09.12.2019 Источник: Газета.Ru

Федеральное бюро расследований (ФБР) США рассматривает стрельбу, произошедшую на базе Военно-морских сил (ВМС) во Флориде, как акт терроризма. Об этом сообщает CBS со ссылкой на специального агента Рейчел Ройас, ответственную за расследование.

По словам Ройас, сотрудники Совместной террористической целевой группой и отдела по борьбе с терроризмом ФБР работают над установлением возможной идеологии, стоявшей за стрельбой на базе ВМС.

6 декабря на военной базе в штате Флорида проходящий обучение на американской базе военнослужащий Саудовской Аравии открыл стрельбу по сослуживцам. В результате погибли четыре человека, еще 11 пострадали.  Газета.Ru

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

Новости

12:32 09.12.2019
Подсчитано, сколько готовы потратить на новогодний алкоголь россияне
0
0
12:20 09.12.2019
Рестораны и кафе в Саудовской Аравии больше не будут иметь отдельные входы для мужчин и женщин
0
39
12:15 09.12.2019
Глава Дептранса Москвы Ликсутов: Билетная система МЦД работает корректно
0
45
12:05 09.12.2019
В РФ выросло число компаний, собирающихся повысить зарплату сотрудникам - исследование
0
68
12:00 09.12.2019
Лидия Михеева избрана секретарем Общественной палаты РФ
0
75
11:32 09.12.2019
"Балканский поток" готов принимать газ из "Турецкого потока" с 1 января - "Булгартрансгаз"
0
140
11:30 09.12.2019
Человек-киборг прочитает лекцию на ассамблее "Здоровая Москва"
0
130
11:05 09.12.2019
За неполных три года за коррупцию в РФ осуждены 3 тыс. правоохранителей - Чайка
0
145
11:00 09.12.2019
Онищенко заявил, что в РФ не хватает сырья для отечественного вина
0
150
10:32 09.12.2019
В России могут запретить взыскивать долги с пенсий
0
181

Возврат к списку