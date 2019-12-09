Стрельбу на базе ВМС США ФБР считает терактом
11:20 09.12.2019 Источник: Газета.Ru
Федеральное бюро расследований (ФБР) США рассматривает стрельбу, произошедшую на базе Военно-морских сил (ВМС) во Флориде, как акт терроризма. Об этом сообщает CBS со ссылкой на специального агента Рейчел Ройас, ответственную за расследование.
По словам Ройас, сотрудники Совместной террористической целевой группой и отдела по борьбе с терроризмом ФБР работают над установлением возможной идеологии, стоявшей за стрельбой на базе ВМС.
6 декабря на военной базе в штате Флорида проходящий обучение на американской базе военнослужащий Саудовской Аравии открыл стрельбу по сослуживцам. В результате погибли четыре человека, еще 11 пострадали. Газета.Ru
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