Глава Дептранса Москвы Ликсутов: Билетная система МЦД работает корректно
12:15 09.12.2019
«Обновленная билетная система функционирует корректно в час пик, в условиях повышенного пассажиропотока, - заявил Ликсутов. - Наше требование — билетная система должна работать без сбоев, поэтому перевозчик досконально проверил ее работу в период бесплатного проезда по МЦД. На станциях у турникетов и валидаторов находятся сотрудники, которые помогут в случае возникновения малейших затруднений».
Напомним, линии МЦД две недели работали бесплатно – за это время перевозчик должен был наладить систему прохода к поездам и оплаты проезда, проблемы в работе которых были отмечены в первые дни после старта Московских центральных диаметров. Сейчас для проезда на МЦД пассажирам нужно активировать карту «Тройка» в кассе метро, автоматах по продаже билетов и желтых терминалах в вестибюлях. Новые билеты «Тройка», купленные после 21 ноября, уже активированы.
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