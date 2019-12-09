Глава Дептранса Москвы Ликсутов: Билетная система МЦД работает корректно

12:15

Билетная система Московских центральных диаметров (МЦД) работает хорошо – в этом сегодня убедились не только пассажиры поездов, но и чиновники – глава Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы Максим Ликсутов и вице-губернатор Московской области Игорь Тресков. Они проехали по МЦД-1 от Одинцова до Белорусского вокзала и смогли оценить удалось ли нормализовать функционирование турникетов и валидаторов за две недели с момента запуска МЦД.

«Обновленная билетная система функционирует корректно в час пик, в условиях повышенного пассажиропотока, - заявил Ликсутов. - Наше требование — билетная система должна работать без сбоев, поэтому перевозчик досконально проверил ее работу в период бесплатного проезда по МЦД. На станциях у турникетов и валидаторов находятся сотрудники, которые помогут в случае возникновения малейших затруднений».

Напомним, линии МЦД две недели работали бесплатно – за это время перевозчик должен был наладить систему прохода к поездам и оплаты проезда, проблемы в работе которых были отмечены в первые дни после старта Московских центральных диаметров. Сейчас для проезда на МЦД пассажирам нужно активировать карту «Тройка» в кассе метро, автоматах по продаже билетов и желтых терминалах в вестибюлях. Новые билеты «Тройка», купленные после 21 ноября, уже активированы.

