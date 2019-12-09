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В школах предложили ввести предмет "Основы антикоррупционной политики"

13:05 09.12.2019 Источник: Эхо Москвы

Председатель комитета Госдумы по безопасности Василий Пискарев предложил ввести в школах новый предмет – основы антикоррупционной политики, а в вузах – новую дисциплину «антикоррупционное право». По мнению депутата, чрезвычайно важно воспитать в обществе нетерпимость к коррупционному поведению и формировать такие моральные принципы у россиян с юных лет.  Эхо Москвы

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