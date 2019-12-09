Мексика отозвала своего посла в Аргентине, подозреваемого в краже книги
13:32 09.12.2019 Источник: Эхо Москвы
Власти Мексики отозвали своего посла в Аргентине из-за кражи книг из магазина. Разбирательство по делу продолжается, но дипломата, вероятно, ждет увольнение.
Глава МИД Мексики Марсело Эбрард дал распоряжение послу в Аргентине Оскару Рикардо Валеро вернуться домой, где его делом займется комитет по этике. Об этом министр иностранных дел написал в своем аккаунте в «Твиттере». Ранее камера наблюдения в книжном магазине «Атенео» в Буэнос-Айресе зафиксировала, как дипломат спрятал в газету биографию Джакомо Казановы и попытался вынести книгу из здания. Как сообщает ТАСС, 76-летнего Валеро задержали охранники, после чего его доставили в отделение полиции и отпустили, когда стал известен его статус. Впрочем, без последствий инцидент не останется: глава МИД заверил, что посла немедленно уволят, если подтвердится, что видеозапись кражи была подлинной. Зачем дипломату понадобилось красть книгу, стоимость которой немного превышает 10 долларов, неизвестно. На своей должности Валеро успел проработать всего несколько месяцев.
Магазин «Атенео» входит в число главных достопримечательностей аргентинской столицы. В историческом здании в первой половине XX века располагался театр. Эхо Москвы
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