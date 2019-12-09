0
0
93
НОВОСТИ

ЕС работает над запуском санкционного механизма, аналогичного акту Магнитского

19:20 09.12.2019 Источник: Интерфакс

Евросоюз готовится к введению в действие санкционного механизма, схожего с актом Магнитского, сообщил в понедельник журналистам верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

"Мы согласились начать подготовительную работу по всеобъемлющему санкционному режиму для реагирования на серьезные нарушения прав человека, который станет эквивалентом в ЕС так называемого акта Магнитского в США", - заявил он.

"Сегодня мы заручились серьезным консенсусом в том, чтобы начать в Службе ЕС по иностранным делам и политике безопасности работу по подготовке документации. Это станет внушительным шагом со стороны ЕС по утверждению лидерства Союза в сфере защиты прав человека", - отметил Боррель.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

НОВОСТИ

15:32 09.12.2019
Количество кораблей-носителей ракет "Циркон" будет увеличено - Шойгу
0
43
09:20 07.12.2019
Во Флориде задержаны шесть саудовцев в связи с убийством на авиабазе
0
211
11:05 05.12.2019
Американский эсминец задержал в Оманском заливе судно с частями иранских ракет
0
198
08:20 05.12.2019
Иран тайно перебрасывает ракеты малой дальности на территорию Ирака - СМИ
0
178
08:10 05.12.2019
США и их союзники заинтересованы в продлении ДСНВ
0
178
07:30 05.12.2019
В Пентагоне считают важным прямой диалог министров обороны России и США
0
176
17:00 04.12.2019
Часть, где служил рядовой Шамсутдинов, будет расформирована - источник
0
201
16:30 04.12.2019
Королевский военный флот Великобритании может похвастаться двумя своими авианосцами
0
213
16:00 04.12.2019
Франция простилась с тринадцатью солдатами, погибшими в Мали
0
205
17:00 02.12.2019
Турция изучает характеристики российских Су-35
0
228

Возврат к списку