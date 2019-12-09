ЕС работает над запуском санкционного механизма, аналогичного акту Магнитского
19:20 09.12.2019 Источник: Интерфакс
Евросоюз готовится к введению в действие санкционного механизма, схожего с актом Магнитского, сообщил в понедельник журналистам верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.
"Мы согласились начать подготовительную работу по всеобъемлющему санкционному режиму для реагирования на серьезные нарушения прав человека, который станет эквивалентом в ЕС так называемого акта Магнитского в США", - заявил он.
"Сегодня мы заручились серьезным консенсусом в том, чтобы начать в Службе ЕС по иностранным делам и политике безопасности работу по подготовке документации. Это станет внушительным шагом со стороны ЕС по утверждению лидерства Союза в сфере защиты прав человека", - отметил Боррель.
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