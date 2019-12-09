Финляндия следит за учениями России в Арктике
21:20 09.12.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Финляндия следит за возросшей международной активностью в Арктике, в том числе и за российскими учениями в регионе. Об этом сообщил в понедельник министр обороны Антти Кайкконен, выступая в вашингтонском Центре стратегических и международных исследований.
"Активность в Арктике за последнее время возросла. Мы пристально следим за всем, что происходит в этом регионе, в том числе и за состоявшимися недавно довольно крупными военными маневрами России в Арктике", - сказал Кайкконен.
Он также указал, что важно "продолжать сотрудничество между европейцами и Соединенными Штатами". Глава Минобороны Финляндии рассказал, что ВС страны "легко сотрудничать и работать в этих [арктических] условиях, они хорошо осведомлены об этом регионе".
Кайкконен добавил, что Финляндия намерена увеличить свой оборонный бюджет на 30% на протяжении 2020-х годов, в результате чего расходы на оборону превысят 2% ВВП.
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