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Рассмотрение апелляции Януковича перенесено киевским судом на 2020 год - СМИ

07:30 10.12.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Киевский апелляционный суд перенес на 2020 год рассмотрение апелляционной жалобы на приговор бывшему президенту Украины Виктору Януковичу в государственной измене. Об этом сообщил в понедельник украинский "5 канал".

Суд обосновал свое решение о переносе рассмотрения недостатком времени и большим числом защитников Януковича, выступления которых следует заслушать. Следующие заседания пройдут 13 и 20 января, а также 3 февраля будущего года.

Адвокаты Януковича заявили, что сторона обвинения не подавала в суд обращение о том, чтобы заслушать показания их подзащитного по видеосвязи. 


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