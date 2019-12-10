Рассмотрение апелляции Януковича перенесено киевским судом на 2020 год - СМИ
07:30 10.12.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Киевский апелляционный суд перенес на 2020 год рассмотрение апелляционной жалобы на приговор бывшему президенту Украины Виктору Януковичу в государственной измене. Об этом сообщил в понедельник украинский "5 канал".
Суд обосновал свое решение о переносе рассмотрения недостатком времени и большим числом защитников Януковича, выступления которых следует заслушать. Следующие заседания пройдут 13 и 20 января, а также 3 февраля будущего года.
Адвокаты Януковича заявили, что сторона обвинения не подавала в суд обращение о том, чтобы заслушать показания их подзащитного по видеосвязи.
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