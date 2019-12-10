Из-за внезапного похолодания в Таиланде погибло шесть человек - СМИ
08:40 10.12.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
По меньшей мере шесть человек за последние несколько дней стали жертвами внезапного похолодания в Таиланде. Как сообщила во вторник газета "Бангкок пост", резкое падение температуры воздуха до 13-18 градусов по Цельсию в восточной и центральной частях королевства усугубило состояние здоровья людей и привело к смертям.
По информации издания, подобные случаи являются редкими для центральной и восточной частей Таиланда, поскольку там погода обычно теплее, чем в остальных районах королевства. В провинции Прачинбури на скамейке был найден мертвым 59-летний мужчина, в Сакаео и Аюттхае умерли двое мужчин в возрасте 81 и 41 года. "Бангкок пост" пишет, что все они стали жертвами холодной погоды. Вскрытие показало, что у мужчин были проблемы со здоровьем, которые усугубились в связи с понижением температуры воздуха.
Несколькими днями ранее три человека в возрасте 38, 60 и 92 года были обнаружены мертвыми в провинциях Бунгкан, Накхонратчасима и Чайнат соответственно. Все они умерли от холода, отмечает газета.
НОВОСТИ
- 09:32 10.12.2019
- В военный бюджет США вошли санкции против российских газопроводов
- 09:20 10.12.2019
- По пути в Антарктиду разбился чилийский военный самолет, погибли 38 человек
- 09:05 10.12.2019
- Зеленский оценил переговоры с Путиным
- 09:00 10.12.2019
- Генассамблея ООН приняла резолюцию о "проблеме милитаризации" Крыма
- 08:30 10.12.2019
- Сидней накрыл густой смог из-за лесных пожаров на востоке Австралии
- 08:10 10.12.2019
- Трамп обсудил с Трюдо ратификацию нового торгового соглашения обсудили
- 07:50 10.12.2019
- Опрос: 46% россиян любят лето и лишь 8% назвали любимым временем года зиму
- 07:40 10.12.2019
- Россия должна подать в суд, потому что решение WADA противоречит Олимпийской хартии - Путин
- 07:30 10.12.2019
- Рассмотрение апелляции Януковича перенесено киевским судом на 2020 год - СМИ
- 22:40 09.12.2019
- ФБР начало расследование связей штаба Трампа с РФ после сигнала от другой страны - доклад
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать