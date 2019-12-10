Экс-президент Киргизии Атамбаев направлен на психиатрическую экспертизу

10:00 Источник: Эхо Москвы

Бывший президент Киргизии Алмазбек Атамбаев направлен на психиатрическую экспертизу. Ее проведут в рамках уголовного дела о захвате заложников, сообщили «Интерфаксу» в МВД республики. Дело возбудили из-за того, что в августе сторонники бывшего лидера отбили атаку спецназа и захватили шесть офицеров. При второй попытке штурма села, где жил Атамбаев, бывшего президента арестовали.

Помимо захвата заложников его обвиняют в организации массовых беспорядков, покушении на убийство, коррупции и незаконном обогащении. Эхо Москвы