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Экс-президент Киргизии Атамбаев направлен на психиатрическую экспертизу

10:00 10.12.2019 Источник: Эхо Москвы

Бывший президент Киргизии Алмазбек Атамбаев направлен на психиатрическую экспертизу. Ее проведут в рамках уголовного дела о захвате заложников, сообщили «Интерфаксу» в МВД республики. Дело возбудили из-за того, что в августе сторонники бывшего лидера отбили атаку спецназа и захватили шесть офицеров. При второй попытке штурма села, где жил Атамбаев, бывшего президента арестовали. 

Помимо захвата заложников его обвиняют в организации массовых беспорядков, покушении на убийство, коррупции и незаконном обогащении.  Эхо Москвы

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