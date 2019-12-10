Суд в Амурской области оштрафовал компанию, охранявшую колледж, где студент устроил стрельбу

10:05 Источник: Эхо Москвы

Суд в Амурской области оштрафовал на 100 тысяч рублей компанию, которая охраняла колледж, где студент устроил стрельбу.

У охранника отсутствовало удостоверение. В суде адвокат заявил, что если бы не было человеческих жертв, то по закону это не было бы грубым нарушением. В результате стрельбы в колледже погибли два человека, включая самого стрелка, трое получили ранения. Эхо Москвы