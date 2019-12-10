В 2019 г. в РФ предотвращено 50 преступлений террористической направленности - глава ФСБ

12:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Сотрудники силовых структур в этом году в России предотвратили 50 преступлений террористической направленности и не допустили терактов. Об этом сообщил председатель Национального антитеррористического комитета (НАК), директор ФСБ России Александр Бортников на итоговом заседании НАК и Федерального оперативного штаба (ФОШ).

"В текущем году сохранилась тенденция к снижению числа преступлений террористической направленности. Скоординированные действия силовых структур позволили предотвратить подавляющее большинство террористических проявлений и не допустить совершения терактов", - сказал он. Как отмечалось на заседании, в этом году в России предотвращены 50 преступлений террористической направленности. За год в стране совершено 3 таких преступления, в то время как в 2018 году их было 9, а в 2013 году - 218.