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Украинский сайт "Миротворец" закрывает публичный доступ к своей базе "врагов" Украины

13:00 10.12.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Скандально известный украинский сайт "Миротворец" объявил о закрытии публичного доступа к своему главному ресурсу, на котором размещались имена и адреса людей, которых его создатели считали "врагами" Украины и некоторые из которых после публикации их данных на сайте были убиты экстремистами. Об этом говорится в сообщении, опубликованном во вторник на этом сайте.

Администраторы "Миротворца" заявили о том, что останавливают работу всех его серверов и их "зеркальных" версий (точных копий). Сайт извещает, что он прекратит работу во вторник, 10 декабря, в 18:00 по киевскому времени (19:00 мск).

"Миротворец" заверил, что доступ к сведениям в разделе "Чистилище", где размещаются личные данные людей, которых создатели сайта считают "врагами" Украины, будет "будет временно обеспечен только для отдельных категорий пользователей на определенном закрытом ресурсе". Кто именно получит доступ к этому ресурсу, каким образом это будет осуществляться и как долго это будет продолжаться, сайт не сообщает.

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