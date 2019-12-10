Выплаты на первого ребенка получили более 500 тыс российских семей
17:12 10.12.2019 Источник: Интерфакс
Министр труда и социальной защиты Максим Топилин сообщил, что ежемесячные выплаты на первого ребенка с 2018 года получили свыше 500 тыс. семей в России.
"С 2018 года ежемесячные выплаты на первого ребенка получили уже более полумиллиона семей. Если быть точным, по состоянию на 1 ноября выплаты назначены на 513 тысяч детей", - сказал Топилин, слова которого приводит пресс-служба ведомства во вторник.
В этом году в федеральном бюджете на данную выплату предусмотрено 51,6 млрд рублей, из них 41,4 млрд рублей уже израсходовано, добавил министр.
Кроме того, по его словам, по состоянию на 1 ноября этого года принято 108,7 тысячи решений о назначении ежемесячной выплаты в связи с рождением второго ребенка из средств материнского капитала. В 2019 году расходы на эти цели составили 11,7 млрд рублей, уточнил Топилин.
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