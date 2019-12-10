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Церемония вручения Нобелевских премий прошла в в Стокгольмской филармонии

20:30 10.12.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Король Швеции Карл XVI Густав вручил во вторник в Стокгольмской филармонии Нобелевские премии по медицине, физике, химии, литературе и экономике. Четырнадцать лауреатов самой престижной в мире награды приняли из рук монарха дипломы и золотые медали.

Открывший церемонию председатель правления Нобелевского фонда Карл-Хенрик Хелдин призвал мировую общественность к защите научных методов. "Альфред Нобель твердо верил в важность научных исследований: только на основе фактов мир может добиться реального прогресса. К сожалению, его исполненный оптимизма взгляд сегодня ставят под сомнение во всем мире, и мы видим, как ведущие политики то и дело занимаются отрицанием фактов. Иррациональное мышление и узколобые взгляды набирают силу за счет научных достижений, знаний и рационального мышления", - сказал он.

"Ярким примером того, с чем мы сталкиваемся, является отсутствие уважения к неопровержимым доказательствам, свидетельствующим о том, что наш образ жизни отрицательно влияет на климат. Когда молодые люди встают и требуют, чтобы все мы прислушивались к науке и действовали, они заслуживают нашей поддержки. Защита научного метода как такового является столь же важной, как защита применения науки к конкретным вопросам, таким как изменение климата", - продолжил он.

После вступительного слова председателя соответствующего Нобелевского комитета лауреаты выходили на сцену, по традиции украшенную тысячами свежих цветов, где из рук короля принимали золотые медали и индивидуальные дипломы.

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