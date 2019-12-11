Лавров рассказал, как Америка может помочь Украине

08:01 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

США помогут урегулированию на Украине, если будут настраивать Киев на выполнение Минских договоренностей, а не продолжать курс бывшего спецпредставителя Курта Волкера, выступавшего за фактическую оккупацию Донбасса. Об этом заявил журналистам министр иностранных дел России Сергей Лавров по итогам рабочего визита в Вашингтон.

"США, как и любая страна, другие западные и незападные столицы, могут помочь, если будут настраивать ту украинскую сторону, на которую они влияют, - а в данном случае, если мы говорим о США, речь идет о Киеве, - на добросовестное выполнение Минских договоренностей, - сказал глава МИД РФ. - Если США будут оставаться на тех позициях, которые исповедовал и проповедовал Курт Волкер, бывший спецпредставитель по Украине, то дело добром не кончится".