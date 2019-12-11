Беглый олигарх Плахотнюк просит политического убежища на Украине - молдавский политик

11:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Бежавший из Молдавии бывший лидер Демократической партии Молдовы (ДПМ), олигарх Владимир Плахотнюк подал ходатайство о предоставлении политического убежища на Украине. С таким утверждением выступил мэр молдавского города Бельцы, лидер "Нашей партии" Ренато Усатый.

"Плахотнюк хотел бы получить убежище в Украине, поскольку страна не выдает своих граждан России, где он фигурирует в нескольких уголовных делах", - цитирует в среду Усатого молдавский телеканал ТВ 8. По его словам, запрос был сделан некоторое время назад, однако в настоящее время Плахотнюк не может покинуть США, поскольку это может привести к отмене заявления о предоставлении убежища на американской территории. Усатый утверждает, что Плахотнюк живет в роскошном доме в Майами, обещав владельцу-олигарху выкупить его, но не выполнил этого обещания.

Ранее в интервью ТАСС президент Молдавии Игорь Додон сообщил, что беглого олигарха приютили в США, чтобы с его помощью влиять на политику в республике. По его словам, экс- лидер ДПМ обещал обеспечить поддержку проевропейскому правительству Майи Санду и воспрепятствовать укреплению у власти социалистов, которые проводят взвешенную внешнюю политику в интересах страны. Как считает глава Молдавии, Плахотнюка также хотели использовать в борьбе с Россией, провокации против которой он неоднократно устраивал в последние годы по заказу извне.