Экспертиза признала невменяемым Ахада Карабалаева, напавшего на дом Эллы Памфиловой

13:00 Источник: Эхо Москвы

Экспертиза признала невменяемым Ахада Карабалаева, напавшего на дом главы Центризбиркома Эллы Памфиловой, — сообщил Следственный комитет. Расследование уголовного дела завершено.

По данным МВД, 6 сентября Карабалаев залез в дом Памфиловой. Сообщалось, что хозяйка получила несколько ударов электрошокером. На допросе задержанный утверждал, что не знал, чей это дом.

Следственный комитет объявил о завершении расследования по делу о нападении на дом главы Центризбиркома Эллы Памфиловой. Экспертиза показала, что нападавший психически нездоров, в связи с чем не мог осознавать общественную опасность своих действий и руководить ими, — говорится в сообщении СК. Эхо Москвы