0
0
34
НОВОСТИ

Экспертиза признала невменяемым Ахада Карабалаева, напавшего на дом Эллы Памфиловой

13:00 11.12.2019 Источник: Эхо Москвы

Экспертиза признала невменяемым Ахада Карабалаева, напавшего на дом главы Центризбиркома Эллы Памфиловой, — сообщил Следственный комитет. Расследование уголовного дела завершено.

По данным МВД, 6 сентября Карабалаев залез в дом Памфиловой. Сообщалось, что хозяйка получила несколько ударов электрошокером. На допросе задержанный утверждал, что не знал, чей это дом.

Следственный комитет объявил о завершении расследования по делу о нападении на дом главы Центризбиркома Эллы Памфиловой. Экспертиза показала, что нападавший психически нездоров, в связи с чем не мог осознавать общественную опасность своих действий и руководить ими, — говорится в сообщении СК.  Эхо Москвы

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

НОВОСТИ

13:08 11.12.2019
ФСБ пресекла попытку сторонника "Правого сектора" устроить взрыв в Мурманске
0
20
12:32 11.12.2019
Пентагон приостановил подготовку саудовских летчиков после стрельбы на базе ВМС - NYT
0
89
12:20 11.12.2019
Названы комфортные и одновременно доступные по стоимости проживания города РФ
0
111
12:05 11.12.2019
Турция готова закрыть для США базу Инджирлик в случае введения санкций из-за С-400 - МИД
0
127
12:00 11.12.2019
Суд запретил Трампу тратить бюджет Пентагона на возведение стены на границе с Мексикой
0
133
11:32 11.12.2019
На загоревшемся лакокрасочном заводе в Екатеринбурге есть угроза взрыва - источник
0
151
11:20 11.12.2019
Беглый олигарх Плахотнюк просит политического убежища на Украине - молдавский политик
0
168
11:05 11.12.2019
ВС США вернули Южной Корее четыре военные базы - СМИ
0
214
11:00 11.12.2019
Ливийская армия под командованием Хафтара будет топить все турецкие корабли в морских границах страны - заявление
0
244
10:32 11.12.2019
Россияне назвали справедливый минимум доходов для работающего человека
0
253

Возврат к списку