Авиационные власти США в 2018 году знали, что Boeing 737 MAX опасны, но полеты не остановили - СМИ

07:54 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Сотрудники Федерального авиационного управления (ФАУ) США в ноябре 2018 года признали, что лайнеры Boeing 737 MAX ("Боинг-737 макс") могут быть опасны в эксплуатации, однако их полеты приостановлены не были. Об этом говорится в статье, опубликованной в среду в электронной версии газеты "Уолл- стрит джорнэл".

Как отмечает издание, документы ФАУ были представлены на слушаниях, состоявшихся в комитете по транспорту и инфраструктуре Палаты представителей Конгресса США. На них выступил глава регулятора Стивен Диксон.

Аналитики авиарегулятора в докладе отметили, что катастрофы Boeing 737 MAX могут происходить примерно раз в два или три года, если не внести технические доработки в одну из систем автоматического управления полетом. Руководство ФАУ, как отмечает издание, решило не прекращать полеты Boeing 737 MAX. Сотрудники регулятора понадеялись на то, что системы самолетов будут оперативно доработаны.

Диксон на слушаниях отметил, что ФАУ следовало принять иное решение. В то время исполняющим обязанности главы регулятора был Дэниел Элуэлл. Диксон начал руководить ФАУ в августе текущего года.