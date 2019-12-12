Именем журналиста Шеремета назван один из скверов в центре Киева - горсовет
21:30 12.12.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Один из скверов Киева назван именем погибщего журналиста Павла Шеремета. Об этом в четверг сообщается на сайте Киевского городского совета.
"Сегодня (12 декабря) на заседании депутаты приняли решение назвать сквер в центре столицы в честь Павла Шеремета. Соответствующий земельный участок был выбран по предварительному согласованию с близкими погибшего", - сказано в сообщении.
Сквер имени Павла Шеремета находится на пересечении улиц Рейтарской и Стрелецкой в Шевченковском районе украинской столицы.
Общественное обсуждение о присвоении скверу имени Шеремета проходило с 19 марта по 19 декабря 2019 года на официальном портале Киевской городской госадминистрации. Поддержали идею 81% граждан, 19% высказались против. Всего в голосовании приняли участие 113 человек.
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