Первую полную карту движения ветров на Марсе помог составить ученым зонд НАСА

22:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Периодические "нырки" зонда MAVEN в атмосферу Марса помогли ученым составить полную карту движения ветров на этой планете. Она подтвердила компьютерные модели, описывающие атмосферу Марса, но при этом принесла несколько неожиданных открытий, пишут планетологи в статье, опубликованной в журнале Science.

"Оказалось, что неровности на поверхности Марса создают необычно мощные волны, своеобразную "рябь" в атмосфере, которая достигает ее верхних слоев. Подобные колебания, орографические волны, существуют и на Земле, однако мы никогда не думали, что они могут достигать высоты в 280 километров", - заявил Мехди Бенна (Mehdi Benna), планетолог из Центра космических полетов НАСА имени Годдарда в Гринбелте (США), чьи слова приводит пресс-служба НАСА.